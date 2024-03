Successo per la conferenza ‘Musica Maestra’ nella sede della Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’ (foto)

Grande partecipazione quest'oggi alla conferenza ‘Musica Maestra’ che si è tenuta nella sede storica della Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’.



“Un pomeriggio all'insegna della cultura e della condivisione – si spiega nel comunicato - in cui, con i soci coop sez. Ventimiglia e vari partecipanti esterni, sono state ripercorse le tappe salienti della banda cittadina dalle origini ai giorni nostri. I partecipanti hanno potuto visionare il patrimonio storico, strumenti, manoscritti e fotografie ed ascoltare narrazioni di episodi ed eventi vissuti negli anni dalla formazione civica che, nonostante le difficoltà, ha continuato a portare avanti con ardore e sudore la propria realtà. L'evento è stato occasione di incontro, inoltre, con musicisti storici e personaggi locali che hanno collaborato negli anni con questa realtà come per esempio le sarte che con audacia negli anni '90 avevano cucito le divise per i musicanti dell'epoca. Con gioia è stato annunciato che da quest'anno finalmente la Banda tornerà a suonare per il proprio territorio e i propri concittadini invitando tutti alla prima data in calendario domenica 17 marzo alle ore 10.00 a Ventimiglia alta per la storica ‘Fiera di San Giuseppe’.”.