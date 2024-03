Speciale weekend: i consigli per trascorrere al meglio questi due giorni in provincia di Imperia

Questa sera a Taggia torna la notte dei furgari, l’appuntamento legato alle celebrazioni di San Benedetto che affonda le radici nel lontano 1625. Negli angoli più suggestivi del centro storico si potranno ammirare i spettacoli di cascate di fuoco e falò nelle piazze.

L’evento ricorda le razzie dei predoni Saraceni che depredavano e distruggevano la costa ligure, uccidendo gli abitanti e incendiando ogni cosa al loro passaggio. Secondo una delle varie leggende, San Benedetto, avvistando un giorno al largo della costa le vele dei pirati, suggerì ai Taggiaschi di accendere grandi fuochi all’interno della città per ingannare i predoni, inducendoli a credere che la città fosse stata già depredata,. La città fu così salva, e in ricordo dello stratagemma, durante la serata della festa, per le vie del centro storico vengono accese grosse cataste di legno, e i Rioni si ‘sfidano’ con i Furgari, ovvero canne di bambù riempite polvere da sparo.



Due importanti manifestazioni sportive sono in programma oggi a Santo Stefano al mare e domani a Sanremo.



La struttura Aregai Marina & Residence di Santo Stefano al Mare ospiterà oggi la manifestazione ‘Pedala col Campione’. In prima fila l’ex Ct della nazionale italiana di ciclismo Davide Cassan, oltre a tutti i gli appassionati e i cicloturisti che si aggregheranno. La pedalata, aperta a tutti gli appassionati di ciclismo, non sarà competitiva ma vuol essere un’occasione di aggregazione per condividere una giornata all’insegna dell’amore per le due ruote. Il percorso si snoderà dal Poggio alla Cipressa su alcuni dei tratti più suggestivi della Milano-Sanremo.



Domani al Teatro Casinò di Sanremo si terrà una delle manifestazioni più importanti di pugilato del panorama italiano: il ‘Compat Tour Italia’. L’evento sportivo sarà articolato in tre parti: dalle 11 alle 17 una prima parte con atleti dilettanti selezionati tra i migliori. Una seconda parte con inizio alle 17 che vedrà impegnati sul Ring atleti Pro e semi Pro con 10 prestigiosi Match. Una terza parte dalle 20 sarà il culmine della serata con la categoria Sicario Pro che raggruppa i migliori pugili italiani. La particolarità della manifestazione è la varietà delle discipline presenti: Pugilato, Mma, Kick Boxing, Muay Thai, e K1 Rules.

Spettacoli teatrali.



Domani sera al teatro Comunale di Ventimiglia va in scena ‘Delirio a due’, un grande classico del teatro dell’assurdo scritto da Eugene Ionesco portato in scena dalla coppia di attori e comici Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

Delirio a due è un piccolo capolavoro del Teatro dell’Assurdo, un irresistibile scherzo teatrale tipico del miglior Ionesco, dove la cornice comica e beffarda e il funambolismo verbale fanno comunque trasparire una società che affoga nella tragedia quotidiana e nella sconcertante gratuità dei comportamenti, e dove il linguaggio non è uno strumento di comunicazione ma un ostacolo che allontana e divide. Nella commedia dominano il paradosso e il grottesco, e la perenne, futile, incessante lite tra Lui e Lei, ridicole marionette umane imprigionate nella ragnatela di un ménage familiare annoiato e ripetitivo.



Per la rassegna ‘Civediamolì!’ domani sera a Lo Spazio Vuoto di Imperia andrà in scena lo spettacolo ‘Quasi mio marito’ scritto e interpretato da Giancarlo Fares e Sara Valerio, con la regia di Nicola Pistoia. In un appartamento convive una giovane coppia alle prese con una domenica diversa dalle altre: è il giorno del matrimonio della sorella di Martina, lei e Claudio sono pronti a uscire ma la porta di casa si rompe e i due non possono più muoversi. Nell’attesa di un fabbro che possa risolvere il problema si parla, si scherza, ci si racconta e ci si scontra, ma emergono anche segreti e scheletri nell’armadio...



Spettacoli musicali.



La sala Tigli del Centro Falcone di Camporosso ospiterà domenica alle 16.30 (ad ingresso libero) il primo appuntamento della rassegna ‘Camporosso in musica’ dal titolo ‘Di donne, di sogni e di chimere’ con un programma vario e ricco di suggestioni e contaminazioni che indaga a fondo l’universo sonoro di Giacomo Puccini: Luisa Repola propone alcune fantasie per pianoforte nelle quali vengono rilette sue pagine immortali; Gabriella Carioli, soprano, dà voce alle protagoniste delle opere più famose del grande compositore toscano interpretando quelle arie che ci affascinano da più di un secolo, mentre Agata Nerelli interpreterà monologhi scritti da Nicoletta Bracco, ispirati dai personaggi e dalle trame pucciniane.



Oggi pomeriggio alle 17, l'OpenOrchestra, diretta da Marco Reghezza, concederà il bis replicando parte del concerto già proposto a dicembre presso la Chiesa Evangelico-Luterana di Sanremo.

Il programma è molto vario per generi ed epoche. Si ascolteranno brani di Mascagni, Haendel, Puccini, Elgar, Grieg, Cebic, Mihovilic, Morricone, Reghezza, Bartok e Paganini. L’ingresso al concerto è libero.

Un’anteprima della festa della donna si avrà questo pomeriggio alle 18 nella sala polivalente della Chiesa di Sant’Agostino a Ventimiglia con l’evento ‘Migr’azioni musicali’, un concerto del quartetto d’archi dell’Orchestra Note Libere e del coro Troubar Clair con musiche di Vivaldi, Morricone e De Andrè.

L’ingresso sarà a offerta libera a sostegno del premio ‘Testimone di Pace’ che quest’anno verrà consegnato il 21 Aprile 2024 alle rappresentanti di due Associazioni di Donne Palestinesi e Israeliane che da anni si battono per la Pace e che richiedono uguale dignità, libertà e democrazia per i due Popoli.

Una serata musicale all'insegna del Jazz è quella in programma domani sera al Teatro dell’Attrito di Imperia. Ad esibirsi il gruppo Riviera Jazz Connector formato da: Marco Neri, chitarra, Davide Fusi, pianoforte, Silvano Manco, contrabbasso, Marcello Repola, batteria.



Per il 38° Inverno Musicale di Bordighera domani pomeriggio presso l'ex Chiesa Anglicana è in programma un concerto dell'Orchestra Sinfonica della città delle palme, diretta dal Maestro Massimo Dal Prà. L’ingresso è a pagamento.







