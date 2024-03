Mercato dei Fiori ad Amaie Energia per 33 anni, il direttore Barbagelata: “Grande risultato, ora possiamo programmare a lungo termine”

Dopo anni di attesa ora il Mercato dei Fiori di Sanremo potrà contare su una gestione a lungo periodo. Il consiglio comunale matuziano ha approvato durante l’ultima riunione l’affidamento alla partecipata Amaie Energia e Servizi per i prossimi 33 anni.

Una pratica da tempo richiesta e messa ora nero su bianco, proprio nel momento storico in cui la struttura di Valle Armea sta cambiando volto tra gli spazi per le società sportive e le aule scolastiche.

La notizia sembra aver soddisfatto anche chi da anni lavora al Mercato in ambito floricolo, portato avanti l’attività su cui la Riviera si è retta per decenni.

“È un grande risultato - commenta Franco Barbagelata, direttore del Mercato dei Fiori - ci permetterà di programmare dei lavori a lungo termine per la struttura e per il futuro della floricoltura. Gli operatori sono molto soddisfatti, si è riusciti a fare un affidamento così lungo dopo anni di attesa ed è importante. Tutti sapevano che gestivamo la cosa di anno in anno e così era impossibile programmare”.