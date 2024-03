L’Istituto Comprensivo “Sanremo Centro Levante” sarà polo per la finale locale dei Giochi Matematici del Mediterraneo

L’Istituto Comprensivo “Sanremo Centro Levante” è stato individuato come scuola polo per lo svolgimento della finale d’area territoriale dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2024-AIPM.

Venerdì 8 marzo la scuola ospiterà oltre ai propri alunni, anche quelli dell’ I.C. “N.1 Biancheri” di Ventimiglia per un totale di 96 ragazzi dalla classe terza primaria alla terza secondaria di I grado, che si sfideranno per qualificarsi alla finale nazionale, che si svolgerà, successivamente, in presenza, all’Università di Palermo.

“Un evento che per noi, comunità scolastica del territorio, rappresenta un’occasione importante - dicono dall'istituto - in quanto i Giochi Matematici del Mediterraneo si prefiggono l’obiettivo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole, gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva al fine di sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica, offrire opportunità di partecipazione, integrazione, inclusione e di valorizzazione delle eccellenze”.