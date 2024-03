Sanremo: tre candidati a sindaco insieme a cena per la prima volta, eccoli ieri al 'Convivio Rossianiano'

Nessun discorso politico o in chiave elettorale ma una semplice cena insieme, magari prima di ‘scannarsi’ a suon di slogan e invettive nei prossimi tre mesi che porteranno alle elezioni Amministrative di inizio giugno.

Si tratta dei tre candidati a sindaco più gettonati (con loro al momento ci sono anche Rizzo e Danieli) per la poltrona di primo cittadino e hanno fatto la loro prima uscita ieri sera, in occasione di una cena, organizzata dal nostro giornale e dal gruppo editoriale ‘More News’ di cui fa parte, al ‘Victory Morgana’.

Si è trattato del ‘Convivio Rossiniano’, una cena gourmet con un elegante programma musicale ed un appassionante storytelling, che ha visto un delizioso menù firmato dallo chef Andrea Tucci, accompagnato dai racconti dei giornalisti Claudio Porchia e Barbara Ronchi della Rocca, per scoprire il ‘Buon e Bello vivere’.

I tre, seduti in tavoli diversi, hanno poi accolto la proposta del nostro editore, Enrico Anghilante, di posare insieme per la prima volta per una serie di foto al termine della cena. Nessun commento ma classici sorrisi e convenevoli. Alessandro Mager era accompagnato da Sergio Tommasini mentre Gianni Rolando da Claudio Battaglia e Fulvio Fellegara da Cristian Quesada.

Alla cena erano presenti circa 200 persone e, per loro è stato il primo approccio ai tre candidati che, sicuramente, non mancheranno di punzecchiarsi nelle prossime uscite ufficiali tra dibattiti e scontri politici. Sicuramente, nelle foto che pubblichiamo c’è il futuro sindaco di Sanremo. Solo le urne potranno dirci chi è.