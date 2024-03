Elezioni, Lega a Sanremo: Sosteniamo introduzione taser per la Polizia Locale

“Grazie a un emendamento della Lega al decreto Milleproroghe, l'uso del Taser è stato esteso ai corpi di Polizia locale di tutti i comuni. La Lega è da sempre al fianco delle forze dell’ordine e sosterrà l'introduzione dell'arma a impulsi elettrici anche per gli agenti municipali a Sanremo, nell'ottica di aumentare la sicurezza mediante uno strumento ad alta efficacia deterrente, all'interno del programma elettorale del candidato sindaco del centrodestra unito Gianni Rolando. Un punto programmatico che segue uno specifico ordine del giorno presentato dai capigruppo del centrodestra sanremese e approvato all'unanimità a fine 2023, per l'avvio dell'attività di analisi e confronto con la Prefettura di Imperia e l’ASL al fine di attuare la sperimentazione del taser". Lo dice in una nota Antonio Federico, segretario della Lega in provincia di Imperia.

"Per farlo seguiremo l'esempio del sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, a cui vanno i miei complimenti per il suo operato, prosegue, che a breve avvierà la sperimentazione sul campo dopo l’approvazione in consiglio comunale del regolamento sull'uso dell'arma e il protocollo d'intesa con l'ASL 1 Imperiese. A Ventimiglia il taser è stato accolto favorevolmente da cittadinanza e agenti, a dimostrazione del fatto che la tutela delle forze dell'ordine e l'incolumità dei cittadini sono di fondamentale importanza: molti agenti hanno manifestato la volontà di sperimentare l'arma di cui a breve sarà dotato il reparto, insieme alle bodycam che si accendono non appena questa venga impugnata. Intendiamo quindi rispondere ai problemi di sicurezza della città di Sanremo con un ausilio importante nell'interesse di tutti, dei cittadini come delle forze dell’ordine”.