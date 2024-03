Fauna ittica, in Liguria ok alle immissioni di trote fario e iridee nei torrenti

“Con una delibera della Giunta regionale arriva l'autorizzazione all’immissione di fauna ittica 'pronto pesca', come previsto dalla carta ittica regionale, nei nostri torrenti (all’interno di acque di tipo B e C). Con il nuovo ‘Milleproroghe’, approvato alcuni giorni fa, sono stati prorogati i lavori per ragionare sulle immissioni di fauna ittica nelle acque interne e questo dà la possibilità alle Regioni di autorizzare fino a marzo 2025 l’immissione di specie ittiche di interesse alieutico e, nel caso della Liguria, di trota fario e iridea". Lo dice in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria.

"Grazie all’assessore Alessandro Piana che mi ha dato l’opportunità di seguire da vicino tutto il percorso che ha portato a questo ulteriore importante risultato, frutto di un lungo lavoro che ho portato avanti di concerto con le Regioni per un allineamento sulle politiche per la tutela della pesca sportiva e con un gruppo ristretto di respiro nazionale per apportare le necessarie modifiche al ‘Milleproroghe’" - sottolinea.

"Ringrazio anche le associazioni di pesca sportiva e tutti i volontari impegnati negli incubatoi ittiogenici liguri che si occupano della schiusa e dell'accrescimento delle trote di ceppo mediterraneo sino al rilascio nei nostri torrenti” - conclude.