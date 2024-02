Sanremo: intervento di 'Indipendenza!' sull'ordine del giorno di FdI per la dismissione della filovia

Francesco Castagnino, coordinatore provinciale del movimento 'Indipendenza!', ed Erica Martini, responsabile degli enti locali, intervengono in merito all'ordine del giorno di FdI Sanremo in merito alla dismissione della filovia.

“Leggendo attentamente l’ordine del giorno sulla questione “dismissione della filovia”, proposto al consiglio comunale di Sanremo dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, sorge spontanea una riflessione. In particolare dove viene correttamente citato il ruolo fondamentale della Regione (ai sensi della L.R. n. 33/2013) in merito alla “preventiva autorizzazione dello stesso Ente riguardo all’ alienazione e diversa destinazione di mezzi e beni per i quali siano stati concessi contributi”. Ci chiediamo allora se a livello regionale, verificato il rispetto della normativa citata, sia stata fornita la necessaria autorizzazione. Ci permettiamo di suggerire una semplice telefonata (il numero è reperibile sul sito della Regione Liguria) all’assessore regionale che risulta peraltro essere dirigente regionale dello stesso partito, FdI, proponente l’ordine del giorno. Nel caso fosse presente qualche manchevolezza nei passaggi istituzionali dichiariamo la nostra insoddisfazione per il pensiero espresso dall’autorevole membro della giunta regionale che con mesta rassegnazione si è limitato a considerare “...un vero peccato che si debba dire addio a questa infrastruttura che per anni è stata un vanto per quel territorio”. A quel punto riteniamo più appropriato parlare di “dimissioni” e non più, come ci auguriamo, di “dismissione””.