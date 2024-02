Sanremo, il candidato Fellegara incontra gli imprenditori di Confcommercio: "L'ascolto delle categorie è fondamentale"

Il candidato a sindaco di 'Generazione Sanremo', Fulvio Fellegara, ha incontrato gli imprenditori di Confcommercio Sanremo.

"Ho avuto il piacere di incontrare gli associati di Confcommercio Sanremo, in un'atmosfera di collaborazione e apertura. Questo incontro, afferma, rientra nella nostra costante iniziativa di ascolto delle associazioni cittadine, per mettere a fuoco le priorità e rispondere efficacemente ai bisogni del territorio. Il commercio e il turismo rappresentano i pilastri portanti della nostra città e sono fermamente convinto che il dialogo aperto e costante con le associazioni sia la chiave per una gestione amministrativa efficace e inclusiva".

"Vogliamo costruire il futuro di Sanremo insieme a chi vive la città e contribuisce al sua sviluppo valorizzando ogni singolo contributo, prosegue, e lavorando a soluzioni condivise che possano portare benessere e prosperità alla nostra comunità. Le idee, le proposte e le preoccupazioni da affrontate sono per noi fonte di ispirazione e di impegno quotidiano. Continuiamo questo percorso insieme e, conclude, ci impegniamo a mantenere vivo l'ascolto durante tutta la durata della nostra amministrazione".