Elezioni Amministrative Sanremo: Olmo Romeo, Maria Josè Sciortino e Thomas Fero i primi nomi di 'Andiamo!'

Olmo Romeo, Maria José Sciortino e Thomas Fero, sono i primi nomi resi noti della lista civica di centrodestra Andiamo! Sanremo, che sostiene la candidatura a Sindaco di Gianni Rolando.

Olmo Romeo, 44 anni laureato in Scienze Turistiche, marito, padre ed imprenditore. Volto noto della politica locale, ha rivestito ruoli istituzionali: Consigliere Comunale, Presidente Nazionale di Federgioco, membro del Consiglio di amministrazione del Casinò, socio fondatore e Consigliere di Amministrazione del Consorzio Forestale di Monte Bignone. Attualmente Presidente Regionale del Turismo e del Commercio in CNA, Consigliere della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Vicepresidente Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

“La politica e l’attività amministrativa – ha detto - per me rappresentano una passione. La candidatura di Gianni Rolando a Sindaco è di spessore, a mio avviso la figura più adatta per la realizzazione delle grandi opere, ed è stata uno stimolo a rimettermi in gioco, condivido il progetto civico promosso da Maurizio, vicino ai cittadini e che ha grande attenzione alla vivibilità di Sanremo”.

“Sono fortemente convinto che Sanremo possa diventare un punto di riferimento turistico a livello internazionale, non solo durante il periodo del Festival. Abbiamo e possiamo organizzare eventi durante tutto l’anno, ma ritengo che siano da valorizzare le attività commerciali della città, istituendo un tavolo di confronto permanente, ma che coinvolga, a seconda dell’evento, i commercianti della zona specifica in cui viene svolta la manifestazione, ad esempio, per la Milano-Sanremo, le attività situate in via Roma, per il Festival tutte quelle nella ‘zona rossa’, per compiere scelte condivise con l’amministrazione. L’ascolto continuo dei bisogni dei cittadini è fondamentale per migliorare la qualità di vita di tutti noi.”

Maria Josè Sciortino, 51 anni, laureata in giurisprudenza, libero professionista, avvocato, madre e moglie. Persona solare, caparbia, vicina al sociale, propositiva e attenta alle iniziative: “Ho deciso di candidarmi perché amo Sanremo, è la città dove sono cresciuta sia umanamente che professionalmente. Ho conosciuto questa città da bambina, quando per chi veniva da turista rappresentava un sogno, ora mi guardo intorno e vedo una città trasandata, diversa rispetto al mio ricordo. Ritengo sia necessario intervenire: sull’arredo urbano più armonico, diversi stili sono presenti nelle diverse strade del centro; su una cura della segnaletica stradale per la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti, in centro città troviamo spesso le strisce pedonali scolorite dal tempo quasi invisibili e ritengo siano la presentazione della nostra città; una raccolta differenziata più attenta all’ambiente, nel rispetto delle problematiche degli utenti e degli operatori che quotidianamente operano sul territorio. Amo Sanremo e per questo motivo ritengo sia necessario organizzare eventi che richiamino interesse sulla città anche oltre al Festival. Ritengo sia doveroso creare maggiore interesse nell’attrattiva floreale, che ha reso Sanremo conosciuta nel mondo, sui carri fioriti che apprendo dal giornale attirare meno di un torneo di burraco. Sanremo ha un clima che permette di investire sul turismo tutto l’anno, anche grazie al proprio entroterra attrattivo per lo sport all’aperto. Bisogna restituire la città ai nostri ragazzi, affinchè ci sia una prosecuzione nelle tradizioni, oltre che un’innovazione. Sanremo ha bisogno di qualcuno che creda nelle potenzialità della città e le spinga a realizzarsi, per questo ritengo Gianni Rolando la persona giusta nel seguire le grandi e le piccole opere”.

Thomas Fero, 33 anni medico di Medicina Generale, docente ed istruttore di Primo Soccorso, appassionato di sport e cultura: “Mi candido perché da quando sono bambino vorrei dare un contributo alla mia città, sogno ad occhi aperti il meglio per Sanremo. Credo nel progetto civico di centro destra di Andiamo! e vorrei mettere in atto delle azioni concrete, nelle sedi competenti, per migliorare la Sanità, ma non solo. Credo sia fondamentale creare luoghi di aggregazione per giovani e stimolare le attività culturali, coinvolgendo le associazioni locali. Mi piace ascoltare le persone e affrontare le sfide insieme a loro, contribuendo a risolvere i problemi con spirito collaborativo. Affronto questa nuova avventura con la stessa mentalità”.

“C'è desiderio di concretezza afferma Donato Di Ponziano, promotore del Movimento Civico ‘Andiamo!’ - perché oggi più che ma abbiamo bisogno di guardare al futuro con prospettive più positive per la qualità della nostra vita. C'è la necessità di andare al di là delle classiche assicurazioni elettorali che vengono puntualmente dimenticate non appena finisce la ricerca dei voti. Noi di ‘Andiamo’ vorremmo distinguerci per l'impegno nella scelta di donne e uomini che per sensibilità e competenza sapranno interpretare al meglio i reali bisogni di noi cittadini sanremesi. Essi saranno pronti ad ascoltare e ad impegnarsi senza indugio alcuno per migliorare la nostra/la vostra Sanremo”.