Ventimiglia: ecco la nuova barriera autostradale della A10, da questa sera alle 23 sarà attiva (Foto e Video)

Dalle 22 di questa sera (anche se l’operatività totale scatterà alle 23) sarà attiva la nuova barriera autostradale di Ventimiglia.

Come annunciato nei giorni scorsi dalla Autofiori, la barriera in questa fase raggiungerà il 75% della propria funzionalità massima con 17 piste in esercizio. Oggi pomeriggio abbiamo fatto ‘visita’ alla nuova struttura insieme ai tecnici ed agli ingegneri della A10. La nuova barriera presenta importanti migliorie tecnologiche e l’attivazione del Telepedaggio europeo che consentirà di aumentare la velocità delle transazioni e, conseguentemente, il deflusso dei veicoli.

Secondo i tecnici, una volta terminato l’adeguamento dell’ultima galleria verso la Francia, la velocizzazione dei passaggi potrebbe arrivare al 70% rispetto ai movimenti attuali. I mezzi che arrivano dalla Francia, con il telepass, dovranno utilizzare le nuove piste dedicate contraddistinte con l’apposita segnaletica e successivamente attraversare i varchi della barriera dismessa, non più funzionanti. Gli altri dovranno ritirare il biglietto presso le nuove piste di esazione e successivamente attraversare i varchi della barriera dismessa, senza necessità di arrestarsi su queste ultime.

La viabilità diretta da Genova per Ventimiglia, da Ventimiglia per la Francia o per Genova non subirà invece, in questa fase lavorativa, alcuna modifica rispetto alla configurazione attuale. Le operazioni di demolizione della vecchia barriera e l’adeguamento delle quote della pavimentazione del piazzale lato est inizieranno nei prossimi giorni e termineranno entro il mese di giugno.

Fino al termine dei lavori di demolizione, i mezzi provenienti da Genova e diretti in Francia dovranno oltrepassare la barriera dismessa (inattiva) senza necessità di arrestarsi e raggiungere le nuove piste di esazione dove potrà procedere al pagamento del pedaggio.

Il completamento dei lavori sulla nuova barriera è previsto entro aprile 2025. In quella data le piste in esercizio diventeranno 23, una in più rispetto alla somma delle piste ante intervento presenti sulla barriera di confine e sul casello di Ventimiglia. L’investimento complessivo di Autostrada dei Fiori è pari a circa 50 milioni di euro.

I lavori vedono la sostituzione delle precedenti strutture di esazione ormai obsolete e la razionalizzazione del sistema attualmente previsto su due barriere distinte (casello e barriera), la riorganizzazione dei collegamenti funzionali delle aree dell’autoporto, la riqualificazione sotto il profilo ambientale e paesaggistico, la realizzazione di parcheggi di interscambio per gli utenti autostradali, la realizzazione di un nuovo canale di raccolta e smaltimento delle acque sino al fiume Roya per superare le storiche criticità idrauliche che interessano il rio Peidaigo.

Questa sera i tecnici di A10 inizieranno lo spostamento alle 22 e, dalle 23 la vecchia barriera non funzionerà più. Secondo quanto confermato non ci saranno disagi, nel corso del trasferimento. Al momento stanno già funzionando alcune nuove piste della barriera e, da questa sera saranno attive quelle centrali.

E’ già attivo un nuovo incanalamento dei mezzi che arrivano dall’autoporto ma, nei prossimi mesi la viabilità in ingresso e uscita al casello di Ventimiglia verrà nuovamente modificata e migliorata.