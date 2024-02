Dismissione della filovia a Sanremo, il candidato sindaco Gianni Rolando: “Pensare ad una viabilità green”

“Leggo che è in corso la dismissione della filovia, che per anni è stata il mezzo di trasporto pubblico e principale da Ventimiglia a Taggia. In un momento in cui, l'Europa in particolare, va nella direzione della mobilità “green”, qui a Sanremo facciamo un passo indietro e dismettiamo una linea storica ed ecologica. Le motivazioni, vanno ricercate nella sicurezza per la viabilità, in particolare nella vetustà della rete filoviaria, ma a mio avviso è giusto fare una riflessione sul tema. Il futuro è l'elettrico, infatti entro il 2030 un'auto su sette sarà elettrica e proprio prendendo spunto da ciò, nel mio programma elettorale la mobilità sostenibile sarà al centro: non dovranno mancare i trasporti alimentati a batteria e con corsie preferenziali in connessione con parcheggi ad interscambio”.