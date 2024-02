Sanremo: da oggi Gian Maria Leto è il Console onorario di Svezia, la cerimonia a Villa Nobel (Foto)

Si è svolta oggi pomeriggio, alla Villa Nobel di Sanremo, la cerimonia di nomina a Console onorario di Svezia, per il sanremese Gian Maria Leto.

Leto è un imprenditore matuziano, amministratore delegato della società che da diversi anni ha in gestione proprio Villa Nobel. Con la presenza dell'Ambasciatore di Svezia Jan Björklund, da oggi la villa è, di fatto, il Consolato Onorario del paese scandinavo.

Alla cerimonia c'erano gli Assessori comunale Silvana Ormea, Giuseppe Faraldi e Sara Tonegutti e l’Assessore regionale Marco Scajola, la cerimonia ha visto l’imprenditore sanremese diventare il Console onorario. Un momento importante per lui ma anche per la città dei fiori che si unisce ancora di più con la Svezia, nel ricordo di Alfred Nobel.

L’assessore Marco Scajola ha consegnato oggi, in rappresentanza di Regione Liguria, la bandiera dell’Ente all'ambasciatore svedese in Italia Jan Björklund in occasione dell’apertura del nuovo Consolato Onorario a Sanremo presso villa Nobel.

La cerimonia istituzionale ha visto la nomina di Gian Maria Leto a console onorario di Svezia a Sanremo sancendo lo storico legame tra la città dei Fiori e il paese scandinavo. Da non dimenticare che quattro premi Nobel sono liguri, tra due imperiesi, Natta e Dulbecco.

“Questa occasione – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola - segna un ulteriore importante passo avanti nelle relazioni internazionali della nostra Regione. Il rapporto tra Sanremo e la Svezia ha radici storiche con apice nella figura del grande Alfred Nobel. La presenza di un Consolato svedese a Sanremo rappresenta un’opportunità straordinaria per promuovere ulteriormente lo scambio culturale, commerciale e turistico tra le nostre terre. L’impegno e la dedizione nel rendere possibile l’apertura di questa sede consolare testimonia, già di per sé, la grande attenzione riservata a Sanremo e alla Liguria dagli amici svedesi. Complimenti a Gian Maria Leto, giovane imprenditore capace, per il nuovo ruolo che andrà a ricoprire".