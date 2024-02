Vallecrosia: per asfaltatura, divieto di sosta in via Don Bosco dalla 6.30 di domani

In via Don Bosco a Vallecrosia, nel tratto compreso tra ex comune e incrocio con Via Aurelia, è stato istituito divieto di sosta, dalle 6.30 di domani, 28 febbraio, alle 18 di sabato 3 marzo per lavori di asfaltatura. La Polizia locale consiglia di prestare attenzione alla segnaletica temporanea presente in loco.