Sanremo: lampione fulminato a Borello da 11 giorni, residente pronto a cambiare personalmente la lampada

“A seguito della mia segnalazione del 14 febbraio scorso e la comunicazione dell’Urp del giorno dopo, segnalo che il lampione al civico 15 di strada Borello continua ad essere spento (sono trascorsi ben 11 giorni) causando, in questo periodo di tempo avverso alcune difficoltà sopratutto alla sicurezza dei residenti”.

Sono le parole di un residente della frazione matuziana, Filippo Veglia, che ha scritto al nostro giornale e all’Urp del Comune. “Non appena le condizioni metereologiche lo permetteranno – ha scritto Veglia - provvederò, in autonomia ed a mie spese, a sostituire la lampada (probabilmente fulminata) dandone comunicazione a ripristino avvenuto”.

Ha risposto poco dopo l’Amaie attraverso l’Urp del Comune: “Ci scusiamo per il ritardo nell'effettuare il cambio della lampada in zona Borello, ma a causa di guasti e a problemi di riassortimento scorte per quel tipo di lampada, non siamo potuti intervenire in tempi brevi. Appena la situazione metereologica migliorerà (il maltempo tra l'altro ci sta impegnando in guasti che riguardano la distribuzione di energia elettrica che hanno la precedenza sull’intervento da lei segnalato) cercheremo di intervenire sul punto luce segnalato. La informiamo a riguardo che nel contratto di servizio in essere Amaie ha dei vincoli di tempi di intervento per le segnalazioni di 21 giorni (tempi che normalmente rispettiamo abbondantemente). Nel frattempo la diffidiamo dal mettere mano sugli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Sanremo, in gestione a DEA (ex Amaie spa). In difetto provvederemo a segnalare tutti gli interventi di manomissione degli impianti agli organi di vigilanza sulla sicurezza sui lavori per gli adempimenti che essi crederanno opportuno di intraprendere. Le ricordiamo infine che gli impianti di illuminazione pubblica devono considerarsi permanentemente in tensione per cui è pericoloso avvicinarsi ad essi anche se riscontrati momentaneamente fuori tensione”.