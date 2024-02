Vallecrosia, il campione del mondo di arti marziali Bruno Danovaro salva un cane

Il campione del mondo di arti marziali Bruno Danovaro salva un cane. E' successo questa mattina a Vallecrosia.

Danovaro era nella spiaggia dei cani della città della famiglia insieme al suo amico a quattro zampe, quando, all'improvviso, un anziano ha cominciato ad urlare chiedendo aiuto per il suo cane, un meticcio, che era in difficoltà in mare. Danovaro non ha esitato, si è tolto scarpe e vestiti e si è tuffato in mare. Ha raggiunto il cane e lo ha portato a riva, in salvo, dal padrone, esterrefatto e contento.

Danovaro, soddisfatto, si è asciugato e rivestito ed è andato poi a bere al bar una cioccolata calda in attesa che la sua autista, Elena, lo andasse a prendere per portarlo a Genova dove oggi è atteso.