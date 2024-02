Bordighera, installazione ponteggi: via Cadorna chiusa al transito veicolare e pedonale

Via Cadorna a Bordighera sarà chiusa al transito veicolare e pedonale, nel tratto compreso tra il civico 2 e il civico 4, il 27 febbraio dalle 8 alle 18, per consentire l’istallazione di ponteggi nell'area di cantiere nei pressi del condominio Tassarotti e la sosta di autocarri per il carico e lo scarico di materiale.

Durante gli orari di chiusura sarà consentito l’accesso e l’uscita veicolare ai soli residenti o agli aventi diritto e il transito pedonale attraverso via Terrasanta e il parcheggio della chiesa di Terrasanta. La velocità massima consentita sarà di 10 km/h.

Lo stabilisce un'ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale emessa dalla polizia locale per garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.