Sanremo, viene investito da un'auto: mobilitazione di soccorsi in via San Francesco

Mobilitazione di soccorsi in mattinata in via San Francesco a Sanremo per un uomo di circa 50 anni coinvolto in un incidente stradale.

Sul posto sono intervenuti un'automedica Alfa 2, i Volontari Soccorso Sanremo e la polizia locale. Dopo le prime cure sul luogo dell'incidente il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Borea di Sanremo.

Non si conosce ancora l'esatta dinamica dell'incidente ma sembrerebbe che l'uomo sia stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada.