Sanremo: truffatore seriale 'trasfertista' arrestato dalla Polizia, aveva messo a segno diversi colpi

Un 38enne campano è stato arrestato questo pomeriggio dalla Sezione Investigativa del Commissariato di Sanremo, per diverse truffe ai danni di anziane ultraottantenni.

L’uomo, considerato un ‘trasfertista’, ovvero un malvivente che aveva scelto la città dei fiori per mettere a segno una serie di truffe, telefonava alle vittime più volte e, quindi, presentandosi come carabiniere paventava pesanti conseguenze di natura penale per i loro congiunti, perché responsabili di gravissimi incidenti stradali o insolventi al pagamento di multe o tasse.

Il 38enne, inoltre, circuiva le vittime convincendole che il problema di natura penale poteva essere risolto solo dietro pagamento di una determinata cifra, esigibile sia in denaro che in ori o preziosi, da consegnare ad un altro ‘carabiniere’, che altro non era che un complice preposto al ritiro a domicilio del maltolto.

Stamattina sono state molte le denunce telefoniche al Commissariato, da parte di anziani che segnalavano tentativi di truffe. In particolare una ultraottantenne aveva ricevuto telefonate che le ha preannunciato gravi conseguenze penali per suo figlio, realmente esistente, che il ‘carabiniere’ diceva essere colpevole di non aver pagato delle multe, prospettandole la possibilità che, corrispondendo una somma di denaro di 8.000 euro, per evitare ulteriori problemi.

Sono così stati intensificati i controlli per rintracciare i truffatori ancora presenti sul territorio cittadino in attesa di poter ritirare denaro e gioielli su indicazione dei complici preposti al raggiro telefonico delle vittime. Gli agenti hanno così notato un uomo che, camminando in modo frettoloso sempre troppo interessato al proprio cellulare, è salito su un taxi nei pressi della Stazione Ferroviaria, tornando poco dopo al punto di partenza.

Insospettiti, gli agenti hanno fermato il 38enne che, dopo i controlli di rito, è stato riconosciuto come l’autore di una truffa messa a segno il 12 febbraio scorso, nei confronti di una 84enne matuziana. La truffa era sfumata grazie alla prontezza del figlio dell’anziana donna che, per nulla convinto dalla telefonata ricevuta da sua madre, si è rivolto ai veri Carabinieri di corso Inglesi interrompendo il tentativo di reato. In collaborazione con i militari dell’Arma, gli agenti del Commissariato hanno attribuito al 38enne un altro tentativo di truffa aggravata, contro una donna di 76 anni, avvenuto ieri.

Dopo l’udienza davanti al Gip, il 38enne è stato portato in carcere.