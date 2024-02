Bordighera: al via la Conferenza dei Servizi per Sant'Ampelio, servono modifiche dopo la perizia chiesta al Tribunale

E’ stata indetta dal comune di Bordighera la Conferenza dei Servizi Istruttoria asincrona, per l'esame degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento relativo alla riduzione del rischio idraulico dei locali sottostanti la Rotonda di Sant’Ampelio.

Nei mesi scorsi, lo ricordiamo, una perizia chiesta dal Tribunale aveva evidenziato l’esigenza di alcuni accorgimenti e modifiche, senza però nessuna richiesta demolizione del fabbricato. Nel settembre scorso era stato confermato dall’ufficio tecnico del Comune, che i locali commerciali saranno a norma, con alcuni interventi.

Con la conferenza dei servizi in atto, ora le Amministrazioni e gli enti gestori di Pubblici Servizi devono inviare le proprie determinazioni entro il 9 maggio prossimo. Ogni Amministrazione coinvolta, nella fattispecie la Regione, la Soprintendenza ai Beni Architettonici, l’Agenzia del Demanio e quella delle Dogane, dovrà svolgere le rispettive verifiche, trasmettendo poi al Comune di Bordighera il proprio parere autonomamente, senza alcuna riunione.

Ovviamente se la Conferenza di Servizi asincrona non dovesse risultare risolutiva, se ne svolgerà una con la classica riunione in Comune, alla quale potranno partecipare i Tecnici incaricati, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.

Le opere in esame per la Rotonda di Sant’Ampelio, lo ricordiamo, sono necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza sotto il profilo idraulico pre-esistenti ai lavori di riqualificazione della stessa, così come emerso dall'accertamento tecnico preventivo. Il progetto prevede interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico dei locali sottostanti ed altre opere di finitura.

E’ prevista la realizzazione di una caditoia con la funzione di intrappolare la portata che eventualmente, per effetto della componente longitudinale dovuta al ‘back wash’, scorre verso la rampa di accesso al locale sottostante la rotonda di Sant'Ampelio. La realizzazione di un canale di scolo interrato, che terminerà nei pressi della radice del molo esistente a Levante contro una gabbionata interrata con funzione di trincea drenante della portata intercettata.

Per consentire una continuità tra il piano antistante il locale e la spiaggia, il canale avrà una griglia metallica coperta per garantire il camminamento e un migliore inserimento nell'ambiente circostante.