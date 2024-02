Laboratori analisi off limits per gli esterni, Asl 1: "Per l'utenza non cambierà nulla"

"L'Azienda sta rivedendo tutte le procedure per un'ottimizzazione del servizio: per l'utenza non cambierà nulla, è semplicemente un percorso a tutela del paziente, oltre ad un discorso di trasporto delle provette in un ambiente protetto, di igiene e sicurezza".

Interviene in questo modo l'Asl 1 Imperiese, in risposta alla Cisl sui laboratori analisi 'proibiti' agli esterni (QUI). "Su tutto il territorio provinciale - termina Asl 1 - è attivo il 'centro prelievi mobile' che permette alla popolazione, soprattutto anziana e residente lontana dalla costa, di poter effettuare i prelievi".