Ventimiglia: nasce il circolo di 'Indipendenza' nella città di confine, promotori Mauro e Mognol (Foto)

A quasi tre mesi dalla fondazione del movimento ‘Indipendenza’, che vede Gianni Alemanno segretario nazionale, anche a Ventimiglia si costituisce il circolo.

Alla presenza del coordinatore regionale Alessio Saso, quello provinciale Francesco Castagnino, il capogruppo in comune ad Imperia Luciano Zarbano e il possibile candidato sindaco a Sanremo, Erika Martini, si è svolto un incontro per ufficializzare la costituzione del circolo della città di confine.

“Vogliamo ringraziare il coordinatore regionale Alessio Saso e il coordinatore Provinciale Francesco Castagnino per averci dato questa possibilità”. Sono le parole di Deborah Mognol e Francesco Mauro, rappresentanti del partito, che proseguono: “Il nuovo circolo ha trovato da subito il consenso di vari esponenti politici della nostra zona e di cittadini semplicemente appassionati alla politica. Questa nuova apertura segna per noi un felice traguardo che non era previsto e neanche prevedibile fino a poche settimane fa, il circolo è aperto a tutte le persone che hanno voglia di ricostruire, e mette insieme tradizione e innovazione, che sia insomma la ripartenza di una politica basata sui valori il cui scopo è quello di servire il territorio e i cittadini con proposte serie ,concrete e coerenti. È per noi motivo di grande orgoglio rappresentare questo partito”.

Fanno parte del direttivo ventimigliese, oltre ai due coordinatori, la dottoressa e scrittrice Monica Bock, il presidente dell'associazione genitori Deborah Murante, l'ex presidente del consiglio al comune di Bordighera Marco Farotto ed altri. La prossima riunione avrà come primo obbiettivo portare i bisogni del cittadino all'attenzione delle istituzioni.

"Abbiamo nominato Presidenti Deborah Mognol e Francesco Mauro - dicono Alessio Saso e Francesco Castagnino - per la loro affidabilità, esperienza politica e determinazione. Siamo certi che sapranno aggregare intorno a loro tante persone a cui interessa la partecipazione politica coerente e disinteressata".