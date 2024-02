Schianto in Aurelia Bis tra Bussana e Sanremo, grave un 66enne (foto)

Grave incidente questa mattina sull'Aurelia Bis all'interno della galleria 'Poggio' tra Valle Armea e Sanremo, in direzione della Città dei Fiori. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Locale, un uomo di 66anni è caduto sull'asfalto mentre viaggiava a bordo della propria moto. Possibile che nello schianto sia coinvolto anche un furgone che stava viaggiando nella stessa direzione e che, probabilmente, si era appena fermato a causa di un guasto.

L'uomo ha riportato una serie di traumi su tutto il corpo ed è stato soccorso sul posto da un'ambulanza della Croce Verde di Arma di Taggia, oltre all'automedica del 118. Poi il trasferimento in elicottero all'ospedale 'Santa Corona' di Pietra Ligure dove è arrivato in codice rosso di massima gravità.

Pesanti le ripercussioni sul traffico. L'Aurelia Bis è rimasta bloccata per diversi minuti in direzione Sanremo con le auto ferme sulla carreggiata in attesa della parziale riapertura. Il traffico si è inoltre riversato sull'Aurelia con code e rallentamenti in direzione della Città dei Fiori.