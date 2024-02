Insulti e minacce a Matteo Bassetti: un rinvio a giudizio per i fatti del Casinò nel 2022

C’è un rinvio a giudizio per i fatti avvenuti il 14 ottobre del 2022 al Casinò di Sanremo quando Matteo Bassetti, infettivologo direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, venne “accolto” da alcuni no-vax in occasione della presentazione del proprio libro “Il mondo è dei Microbi. La nostra battaglia contri i nemici invisibili”.

Il Gip ha rinviato a giudizio per minaccia aggravata l’uomo che quel giorno gridò a Bassetti frasi come “assassino, dottorino, ci ricordiamo di te, non ci dimentichiamo, vieni che ti tratto come uno normale” e “assassini, toccherà a tutti quanti”. E poi, ancora: “assassino, non ci dimentichiamo, ti veniamo a prendere”.

Il rinvio a giudizio è stato annunciato dallo stesso Bassetti che, con un post sui social, scrive: “Ecco il rinvio a giudizio per i fatti del Casinò di Sanremo del 2022. Ne arriveranno altri. Non ci fermiamo”.

In quell’occasione i manifestanti avevano atteso Bassetti all’esterno del teatro con tanto di cartelli, per poi rivolgergli insulti e frasi minacciose che oggi sono valse il rinvio a giudizio per uno dei manifestanti.

Matteo Bassetti al Casinò di Sanremo

Non è il primo procedimento penale che coinvolge esponenti no-vax nato da una denuncia di Bassetti. A novembre 2023, davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Genova, era iniziato il processo a 11 persone accusate di atti persecutori, istigazione a delinquere e minacce aggravate in concorso. I fatti risalgono all’agosto del 2021 quando il numero di Bassetti era finito in un canale Telegram di matrice no-vax chiamato “Basta dittatura” ed era stato utilizzato per effettuare ripetute chiamate e inviare messaggi minacciosi. Sullo stesso canale Telegram, inoltre, alcuni iscritti avevano rivolto all’infettivologo minacce di vario genere: “Doveva farlo fuori, uno di meno”, aveva scritto un utente commentando l’aggressione di cui era stato vittima Bassetti nel settembre del 2021.