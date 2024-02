Una ventimigliese e una sanremese alla Milano Fashion Week (Foto)

Una ventimigliese, Chiara Redolfi Tezzat, e una sanremese, Roberta Siragusa, parteciperanno alla Milano Fashion Week, la settimana di grande moda e spettacolo che animerà il capoluogo della Lombardia dal 20 al 26 febbraio.

Chiara Redolfi Tezzat sfilerà durante la 6° edizione dell'International Fashion Festival, che si terrà domenica prossima presso la sala immersiva dell'Enterprise Boutique Hotel di Milano, rappresentando così la provincia di Imperia e la Liguria nella capitale mondiale della moda e del design. La giovane ventimigliese ha già sfilato per tanti brand e stilisti nazionali e si è anche piazzata seconda alle finali di The best model of Europe 2023 a Barcellona dove ha rappresentato l'Italia.

Roberta Siragusa, invece, presenterà la serata di uno degli eventi più esclusivi della settimana della moda, che vedrà la presenza di ben quattordici stilisti e brand nazionali e internazionali. La sanremese è già stata protagonista delle edizioni Volkswagen Fashion week, conduttrice delle finali internazionali The Best Model of Universe a Barcellona e co-conduttrice dell'International fashion festival andato in scena a novembre a Istanbul.