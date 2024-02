Elezioni Sanremo 2024: Simone Baggioli "Abbiamo costruito un gruppo giovane unito e coeso"

"Forza Italia verso le elezioni vuol dire partire da una grande storia per creare un grande futuro. In questi anni abbiamo costruito un gruppo giovane, unito e coeso, che ha una solida base politica, che non si vergogna della propria identità ma la esalta in quanto caratteristica unica e incancellabile".

Interviene così Simone Baggioli, coordinatore provinciale, che prosegue: "Forza Italia è il movimento nato dalla pura espressione della libertà, che riconosce la sua radice nel Partito Popolare Europeo e che ha contribuito fin dalla sua nascita a mantenere i valori fondanti che la contraddistinguono: il rispetto della dignità della persona, la libertà e la responsabilità, l’eguaglianza, la giustizia, la legalità, la solidarietà, e la sussidiarietà. Proprio su questo ultimo punto mi collego agli amici Gianni Rolando e Gianni Berrino, i quali nelle loro recenti interviste hanno sottolineato quanto sia importante l’aspetto sociale della nostra amata Città, dove tante famiglie ed anziani stanno vivendo una profonda crisi; noi siamo in piena sintonia con la loro visione, e siamo convinti che questo tema sia l’aspetto basilare del programma che scriveremo insieme".

"È significativo, comunque, il fatto che questa simbiosi tra le varie realtà politiche e civiche del centro destra dimostri quanto la comunione di intenti tra noi sia spontanea, vincente e propositiva. Insieme a Gianni e ai nostri amici di coalizione vogliamo creare una spinta affinché molte opere e progetti per Sanremo vengano realizzati. Riguardo al nostro candidato unitario, Gianni Rolando, non possiamo che evidenziare la sua grande professionalità, competenza, la sua forza di volontà, la sua coerenza ideologica, la soprattutto la grande empatia, che è la caratteristica per noi più importante, in quanto solo con questa sensibilità si possono raggiungere grandi obiettivi, noi saremo al suo fianco perché Forza Italia a Sanremo ha un unico interesse: i Cittadini".