Doppio intervento dei Vigili del Fuoco, poco dopo mezzogiorno tra Ventimiglia e Camporosso. Nel primo caso sono intervenuti i pompieri con l’autoscala da Imperia, per una donna anziana che, caduta in casa, non riusciva a rialzarsi.

Nel secondo, invece, stanno intervenendo i Saf da Sanremo per una escursionista caduta su un sentiero nell’entroterra di Camporosso. La donna che era con lei ha chiamato i soccorsi ed ora i pompieri la stanno raggiungendo per poi consentirne il trasporto in ospedale.