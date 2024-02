Rapporti transfrontalieri, per la prima volta Ventimiglia partecipa alla Fête du Citron (Foto)

Ventimiglia per la prima volta nella storia, ieri, ha partecipato all'inaugurazione della famosa Fête du Citron a Mentone.

Per l'occasione erano presenti il sindaco di Ventimiglia Flavio di Muro, il vicesindaco Marco Agosta, gli assessori Serena Calcopietro, Domenico Calimera e Adriano Catalano. "Ieri abbiamo aggiunto un altro importante tassello per far diventare Ventimiglia 'città internazionale', che sa cogliere nei suoi rapporti transfrontalieri le sfide dello sviluppo del futuro: per la prima volta nella storia il comune di Ventimiglia ha partecipato, infatti, alla Fête du Citron, giunta alla 90esima edizione" - fa sapere il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

Un'opportunità per mettere in mostra anche le specialità culinarie tipiche del ponente ligure. "Grazie alla rinnovata collaborazione con la Ville de Menton abbiamo allestito uno stand che permetterà di far conoscere ad un pubblico di oltre 300mila persone i prodotti tipici e le delizie enogastronomiche della nostra città" - sottolinea il primo cittadino.