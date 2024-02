A Sanremo le riprese per la terza stagione di “Via da Carlo” con Carlo Verdone: telecamere anche all’Ariston

Chiuso il carrozzone del 74° Festival, Sanremo è pronta per rivedere le luci dei riflettori.

Dal 5 al 13 marzo si accenderanno le telecamere di Amazon per le riprese della terza stagione di “Vita da Carlo” con Carlo Verdone, la serie che sta riscuotendo notevoli successi in streaming ormai da un paio di anni.

La troupe di Filmauro lavorerà in diverse location in città e il Comune ha concesso gratuitamente l’utilizzo del suolo pubblico. Le telecamere, inoltre, entreranno anche al Teatro Ariston per una serie di riprese a tema Festival di Sanremo.

“L’amministrazione intende promuovere l’immagine della città attraverso la promozione di iniziative che possano rappresentare, in termini di ricaduta economica e di presenze alberghiere, un’importante occasione di rilancio turistico e avere un impatto positivo sul tessuto economico cittadino” così si legge sul documento di collaborazione tra Comune di Sanremo e Filmauro.

“L’iniziativa cinematografica - si legge ancora - ha un sensibile impatto economico in ambito locale legato sia alle molteplici figure professionali che verranno ricercate in loco (maestranze tecniche, attori e comparse, fornitori per noleggio mezzi ed elementi scenografici, servizi di facchinaggio, guardianaggio, pulizia ecc.), sia alle numerose realtà commerciali e ricettive cittadine di cui la produzione si avvarrà”.

A un mese esatto dal 74° Festival di Sanremo, quindi, Sanremo e la Riviera di Ponente sono pronti per tornare sugli schermi degli italiani.