Sanremo: grazie allo 'Sportello della Gentilezza' della Croce Rossa al via il progetto 'Speak English'

Un progetto pilota ha preso il via a Sanremo grazie all’area sociale di Croce Rossa. Si tratta di un corso base di lingua inglese rivolto alle donne inserite nel programma di aiuti che Cri elargisce sul territorio.

L'attività è svolta nel contesto dell'empowerment femminile che mira a fornire alle giovani donne, provenienti da contesti diversi, le competenze linguistiche necessarie per migliorare le loro prospettive professionali e sociali.

Attraverso lo ‘Sportello della Gentilezza’ di corso Imperatrice, donato dalla famiglia del volontario Camillo Benso, scomparso prematuramente, la Croce Rossa Italiana Comitato di Sanremo offre un ambiente accogliente e di supporto dove le donne possono accedere a risorse e opportunità. L'offerta di lezioni di inglese, guidate dalla Delegata Locale di Inclusione Sociale, esperta laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne, rappresenta un modo efficace per fornire loro strumenti pratici per l'auto-miglioramento.

Il fatto che le studentesse provengano da diverse nazionalità e background culturali aggiunge un ulteriore valore all'iniziativa, promuovendo la diversità e l'inclusione sociale. L'intento di accrescere la conoscenza della lingua inglese si rivela pertinente, poiché questa competenza può aprire molte porte nelle sfere lavorative e sociali, sia a livello locale che internazionale. Ad affiancare la delegata di Inclusione Sociale, durante le lezioni, ci sara’ una volontaria di Cri Sanremo di origini tunisine, che coprirà il ruolo di mediatrice culturali con le studentesse di lingua araba.

Inoltre, a breve, il Comitato, grazie al sostegno sia di privati che di Zonta club Sanremo, fornirà un testo di didattica per le studentesse evidenziando un impegno concreto nel supporto all'apprendimento e nel garantire risorse adeguate per il successo delle partecipanti.

In definitiva, l’attività rappresenta un esempio significativo di come la Croce Rossa Italiana, attraverso il suo impegno nell'empowerment femminile, stia contribuendo attivamente a migliorare la vita delle donne nella comunità di Sanremo, offrendo loro strumenti tangibili per crescere e prosperare sia personalmente che professionalmente.