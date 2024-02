Sanremo: prima nascita dopo quattro anni all'ospedale di Sanremo, la soddisfazione di Mabel Riolfo

“Sono felice di festeggiare il primo lieto evento avvenuto nel nuovo punto nascite dell’ospedale Borea di Sanremo riaperto al pubblico qualche giorno fa. Una donna, giunta nel nosocomio con le doglie e ricoverata in neonatologia, ha dato alla luce alle ore 22.27 del 16 febbraio, un bambino, Matteo. Entrambi godono di buona salute e a loro vanno i miei migliori auguri insieme a un ringraziamento a tutto il personale del reparto di neonatologia per il lavoro svolto”. Lo dice in una nota il vicecapogruppo regionale della Lega e commissario della II commissione Salute e Sicurezza sociale Mabel Riolfo.

“Avere punti nascite ben distribuiti sul territorio – prosegue - è importante per garantire un accesso più agevole ai servizi di maternità per le future mamme e le loro famiglie e il nuovo punto nascita del Borea è all’avanguardia. Mi sono sempre battuta, sia nel mio ruolo di Consigliere regionale, che come membro della II Commissione Salute e Sicurezza Sociale, perché il reparto di neonatologia del Borea potesse riaprire e tornare a fornire assistenza medica alle donne durante il parto e nei primi giorni di vita del neonato, offrendo un ambiente sicuro e professionale”.

“La presenza di questo punto nascite – termina Riolfo - contribuirà anche a ridurre i tempi di viaggio per le donne in travaglio e a migliorare l'accesso alle cure per la comunità locale”.