Ventimiglia, disturbano i passanti in centro: interviene la polizia

Intervento delle forze dell'ordine, ieri sera intorno alle 19, a Ventimiglia per un gruppo di ragazzi che stava creando disturbo ai passanti tra il Carrefour di via Roma e via Ruffini.

Pattuglie della Polizia di Stato si sono recate immediatamente sul posto per riportare ordine nel centro città. Secondo alcuni passanti sembra che una decina di ragazzi abbia accerchiato e insultato una coppia.

Non è la prima volta che le forze dell'ordine entrano in azione per riportare ordine pubblico in città, per sedare risse o disordini che disturbano la quiete pubblica. Sono ormai interventi all'ordine del giorno.

Sono in corso le indagini e probabilmente verranno visionate le telecamere per accertare i fatti e identificare i ragazzi.