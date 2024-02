Piccolo Cottolengo: un Murales dai colori liguri all'interno del Giardino Alzheimer, l'Arte è terapia

É un vero Murales quello che trionfa all’interno del giardino/terrazzo all’interno del Nucleo Alzheimer, reparto del Piccolo Cottolengo di Sanremo. L'idea di un'opera artistica è frutto dell'educatore Fabrizio Rinaldi che, lasciandosi ispirare dalla filosofia del medico inglese settecentesco Thomas Sydenham, ha voluto evidenziare l'importanza dell'arte da intendersi parte integrante della cura dei pazienti.

Suggerita l’idea di un’opera artistica all’interno del reparto, l’iniziativa è stata immediatamente accolta e benvoluta da Don Fulvio Ferrari, Direttore della struttura.

La progettazione del Murales all’interno del giardino Alzheimer, realtà viva e concreta dal 2015, è stata guidata e supervisionata dalla Dottoressa Ana Popovic, alla quale si deve anche la decisione del soggetto artistico: il paesaggio ligure nella sua massima espressione tra le peculiarità di terrazzamenti, uliveti e scorci marini.

Per quanto riguarda invece la realizzazione fisica del Murales, la firma è duplice: l’opera è stata messa a punto dalle mani di due artisti imperiesi, Maurizio Taggiasco ed Elisabetta Colombo, con la tecnica dello spray su muro.

Non solo arte dunque ma anche una vera e propria immersione all’interno della natura che vuole essere uno strumento di stimolazione cognitiva per i pazienti del Nucleo. L’iniziativa sposa appieno i valori e i principi dell’Arte Terapia, strumento comunicativo che si conferma essere più che valido anche dinnanzi a importanti sfide cognitive con importanti effetti in casi di ansia, stress, percezione del dolore e depressione.