Ventimiglia, degrado a Roverino, Leuzzi e Nesci: "E' tornato ad essere un Quartiere di serie B"

“Roverino torna ad essere un Quartiere di serie B. La popolosa Frazione di Roverino è meta di una massiccia presenza di politici nei mesi successivi alle elezioni comunali per poi tornare nel baratro del quartiere di periferia subito dopo”. Ad intervenire sull’argomento sono i consiglieri Alessandro Leuzzi e Vera Nesci del Circolo PD di Ventimiglia che continua: “Nei primi giorni della nuova amministrazione si susseguivano le passerelle tra via Caduti del lavoro, Corso Limone Piemonte, Via della chiesa, Via Montale e le altre vie della Frazione; oggi il nulla… Dopo il battage mediatico sulla canalizzazione delle acque in via della chiesa e nonostante il rigetto del nostro ‘emendamento’ per fare inserire l’opera nel bilancio di previsione, sembrava esserci una speranza per le tante famiglie che usufruiscono di Via della chiesa, ma od oggi tutto tace. E ancora, nonostante la mozione votata all’unanimità in Consiglio Comunale, proposta dal nostro Gruppo PD, per l'immediata ripiantumazione degli alberi in Corso Limone Piemonte, gli unici alberi piantati sono quelli fuori dalla città.



La tensostruttura del Palaroja, oggetto di emendamento per inserirne la riparazione tra le opere nel bilancio di previsione, anch'esso bocciato dalla maggioranza in Consiglio Comunale, continua ad essere un colabrodo a causa dei fori sul tetto e lateralmente alla tensostruttura, mai riparati, anche se dichiarato dall'assessore sui media; per non parlare degli spogliatoi fatiscenti che avrebbero bisogno di una importante manutenzione e di una pronta messa in sicurezza. Le erbacce di Corso Limone Piemonte hanno iniziato nuovamente la loro crescita senza che nessuno si sia occupato di tagliarle, mentre sono stati potati con il metodo della ‘capitozzatura’ gli alberi del corso, nonostante la stessa maggioranza raccontasse in campagna elettorale che questa pratica andava modificata perché pericolosa per alberi e cittadini.



Il manto stradale di via Montale all’altezza del grattacielo è pericoloso e sta cedendo, come abbiamo segnalato anche con una interpellanza alla quale nessuno ha risposto, né in consiglio Comunale, né tantomeno con delle azioni concrete. Il marciapiede di Roverino è costantemente sporco, così come le aree dove sono ubicati i cassonetti della spazzatura, che nelle zone più periferiche sono meta di ‘ furbetti’ che scaricano inerti. Servirebbe installare delle telecamere e avere un operatore di quartiere. Le panchine adiacenti alle scuole elementari come tutte le altre meriterebbero una manutenzione che è già stata più volte segnalata all’amministrazione, ma solamente promessa ai cittadini. Nella zona del centro commerciale si trova una struttura privata abbandonata da tempo che sta diventando luogo di riparo per senzatetto e migranti, naturale evoluzione di una politica che non ha cercato soluzioni, ma ha solo espresso slogan. Sul tema sono anni che il Partito Democratico chiede il ripristino di un campo di transito. L’unica area di parcheggio della frazione, vicino alle scuole medie e all’asilo è sporca e piena di auto abbandonate.



Come dice il detto popolare: ‘le bugie hanno le gambe corte!’ in questo caso cortissime. Un po’ di spunti l’Amministrazione e il Sindaco li hanno avuti, speriamo si mettano a lavorare per il bene comune di questa frazione, totalmente abbandonata”.