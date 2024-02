Elezioni Sanremo: ANIMA è pronta a scendere con una seria visione di insieme

“Attualmente sul tavolo ci sono parecchie iniziative progettuali: porto comunale con il nuovo piano di viabilità, parcheggio e parco urbano ex stazione ferroviaria, parcheggio piazza Eroi, palazzetto dello Sport a Pian di Poma, riqualificazione del campo sportivo, polo studentesco di Valle Armea-Mercato dei Fiori, Portosole e il nuovo assetto viabilistico connesso”. Ad intervenire sui progetti in cantiere per la città di Sanremo è il movimento politico 'Anima'.



“Queste attività, in parte in corso, in parte da iniziare - si spiega nella nota -, in parte da perfezionare, unite a nuove iniziative che potranno delinearsi in futuro, si andranno ad intersecare con altre attività urgenti già programmate, iniziate o pronte ad iniziare quali il rifacimento di alcuni tratti di acquedotto del Roja tra San Martino e Capo Verde che interesseranno la pista ciclopedonale con la sua relativa chiusura, interventi sulla rete fognaria già in corso e altri che sarà necessario fare, asfaltature di alcuni tratti di viabilità pubblica.

ANIMA promuove un team di lavoro che abbia una visione organica di tutto ciò che renda congrui questi interventi sia dal punto di vista delle interferenze con la viabilità, sia con l’utilizzo di certe aree (in particolare la pista ciclo-pedonale), sia con la funzione sociale che dovranno avere, ma soprattutto la gestione dell'impatto sulle attività quotidiane: impatto sul traffico, sulla sicurezza stradale, sul regolare svolgimento delle manifestazioni, sulla salute, ecc. La nuova Amministrazione si troverà a gestire nell’immediato un complesso meccanismo tecnico, economico, manageriale che investirà profondamente l’assetto strutturale della città con effetti che si propagheranno alle aree limitrofe fino a coinvolgere l’intero territorio comunale.

ANIMA, all'interno della nuova coalizione che si sta consolidando, richiederà un tavolo operativo di supervisione e condivisione socio-tecnico-politica trasversale con il compito di coordinare le varie attività progettuali in una visione unica della città, attività che potrebbe essere svolta da una commissione consiliare speciale con qualificato supporto tecnico ‘esterno’ onde evitare conflitti di interesse.

Questa commissione dovrà anche avere anche il compito di verificare che le linee di indirizzo programmatico (città sicura, città sostenibile, città interconnessa, città pulita e igienicamente sana, città ospitale, città a servizio dei cittadini (e non viceversa), città dove fare sport a tutte le età, ecc.) siano puntualmente rispettate consigliando nel caso quei correttivi che nello sviluppo delle opere si rendessero necessari.

ANIMA darà il proprio contributo allo sviluppo organico di Sanremo”.