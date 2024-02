Momenti di apprensione, questa mattina a Bevera, frazione di Ventimiglia, per l’imprenditore Riccardo Bosio (ex assessore della città di confine), salito sul tetto del magazzino Cambielli in via San Rosso.

Bosio protesta per chiedere la sospensione dell’udienza prevista al Consiglio di Stato del prossimo 27 febbraio, quando si dovrà decidere il futuro della tessa struttura dove è salito.

Sul posto è arrivata la Polizia che ha poi convinto l’uomo a scendere.