Sanremo: seconda 'sconfitta' in pochi giorni al Tar di Genova per il Comune in chiave dehors

Seconda ‘sconfitta’, nel giro di pochi giorni, per il Comune di Sanremo in tema di dehors nella città dei fiori. Alcuni giorni fa, infatti, il Tar ha accolto il ricorso del ‘Ristorante delle Palme’ sul lungomare Nazario Sauro, che lo scorso anno aveva ricevuto da palazzo Bellevue una sospensione di 15 giorni per aver ‘allargato’ tavoli e sedie in tre diverse occasioni, per le quali è stato sanzionato.

Ora tocca al locale ‘Via Veneto’ che si trova sempre sul lungomare ma, in questo caso nell’omonima via. Nell’ottobre scorso, infatti, il Comune aveva negato il rinnovo della concessione di suolo pubblico per il dehors del locale ed aveva intimato la sua rimozione anche a seguito di una serie di pareri del servizio viabilità e della Polizia Municipale.

I titolari del locale hanno impugnato il provvedimento ricorrendo al Tar. Il tribunale genovese ha evidenziato alcuni aspetti non chiari nelle istanze del comune, accogliendo così il ricorso. Nella sentenza, però, viene intimato alla proprietà di mantenere il dehors nel rispetto della condizioni indicate dalla municipale, installando anche idonei cartelli rifrangenti.