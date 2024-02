I Rangers D'Italia sono stati impegnati in controlli ambientali nel centro di Sanremo durante la settimana della 74ª edizione del Festival della Canzone Italiana.

Sul territorio sono state impegnate 6 guardie ambientali dalle prime ore del mattino fino a tarda notte con servizi mirati al rispetto delle norme per la gestione dei rifiuti.

Stando a quanto riferito dagli stessi Rangers D'Italia, sono state emesse diverse multe per modalità non corrette nella gestione della raccolta differenziata.