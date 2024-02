Asl 1 Imperiese: la riunione della Consulta delle Associazioni di Volontariato e Tutela del Diritto alla Salute

Si è svolta ieri in Asl 1 la riunione della Consulta delle Associazioni di Volontariato e Tutela del Diritto alla Salute, alla presenza del Direttore Generale Maria Elena Galbusera, del Direttore Sanitario facente funzioni Giovanni Bruno, del Direttore Amministrativo facente funzioni Davide Dulbecco e del Direttore Socio Sanitario Roberto Predonzani.

Con loro i rappresentanti delle seguenti associazioni: Angsa, Auser, Adgp – Associazione Diabete Giovanile Ponente Aps – Amici dei Disabili odv, Avo di Imperia, Sanremo e Bordighera, Cittadinanzattiva, Confederazione dei Centri Liguri per la Tutela dei Diritti del Malato – Maria Chigine odv, Centro Tutela Diritti del Malato di Imperia, Lilt, Associazione Sorrisi in Pillole, Siama, Alfapp, Anfass di Imperia e Sanremo, Aism, Aisla, Aifa, Aps, Associazione Famiglie Adhd, Per noi Domani Aps, La Casa Grande di Giz, Anmic, Polisportiva Integrabili, La Giraffa a Rotelle, Noi 4 You, Centro Promozione Famiglia odv e Prendiamoci per Mano Aps. Si segnala inoltre che è in corso l'inserimento delle associazioni Sorridi con Pietro e Afma Ponente.

Durante la riunione, i rappresentanti delle associazioni della Consulta Locale hanno nominato il presidente della Consulta Locale ed i componenti del Comitato Misto Consultivo. Pertanto è stato nominato Presidente della Consulta Ernesto Basso degli ‘Amici dei Disabili’ e nominate quali componenti del Comitato Misto Consultivo:

- Ernesto Basso, Amici dei Disabili

- Maria Teresa Roselli, CittadinanzAttiva

- Paolo Curti, ALFaPP

- Efisia Palmas, ADGP Associazione diabete giovanile Ponente APS

- Loredana Reghezza, ANGSA

- Matteo Lanteri, AUSER

- Silvia Minasi, Centro Promozione Famiglia

- Danilo Papa, AMNIC

- Maria Teresa Rovera, Confederazione dei Cenrti Liguri per la tutela Diritti del Malato

Il Comitato Misto Consultivo è un organismo privilegiato che favorisce la partecipazione dei cittadini al processo decisionale aziendale, per gli aspetti relativi al miglioramento della qualità percepita dei servizi e della comunicazione fra le strutture sanitarie ed i cittadini stessi. Diffonde la conoscenza e la partecipazione promuovendo iniziative e progetti di prevenzione e di educazione alla salute, attraverso il coinvolgimento delle diverse associazioni di volontariato e di tutela.