“No” alla detenzione di armi da fuoco, rigettato il ricorso al Tar di un ex guardia giurata

"L'apprezzamento dell'Autorità di pubblica sicurezza circa il pericolo di abuso delle armi appare immune da censure, poiché fa riferimento al consumo ripetuto nel tempo, anche se saltuario, di droghe leggere che risulta comprovato dall'utilizzo del grinder, strumento apposito per tritare la marijuana".

Il Tar della Liguria spegne le speranze di un ex guardia giurata che aveva lavorato in provincia di Imperia. Rigettata la domanda di sospensione cautelare contro il decreto del Prefetto di Imperia che gli aveva imposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.

E c’è un motivo sul quale pesa la decisione dei giudici del Tar: "L'assunzione di sostanze stupefacenti, anche in minima quantità o del tutto sporadicamente, costituisce un fatto di per sé sufficiente a fondare il giudizio di inaffidabilità della persona all'uso delle armi. Nel caso in esame il ricorrente è stato colto in possesso di un grinder con tracce di marijuana ed ha dichiarato di fare uso di sostanze stupefacenti, seppure di rado. ll ricorrente non ha dimostrato di avere attualmente necessità dell'arma a fini lavorativi".