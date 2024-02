Sanremo: venerdì prossimo alle 17.30 torna a riunirsi il Consiglio comunale, l'ordine del giorno

E’ stato convocato per venerdì prossimo alle 17.30 il Consiglio comunale di Sanremo. Verrà discussa, in apertura, l’Interpellanza del consigliere di opposizione, Andrea Artioli, sullo progetto dello stadio comunale. L’esponente di minoranza chiederà conto all’Amministrazione del procedimento. Previsti anche due ordini del giorno, uno sulla paventata chiusura della ciclabile in occasione dei lavori per l’acquedotto esui lavori della commissione di Rivieracqua.

All’ordine del giorno l’approvazione del regolamento tecnico degli impianti pubblicitari, il gemellaggio tra il comune di Sanremo e quello di Mentone e il riconoscimento di un debito fuori bilancio per una sentenza della Corte d’Appello di Genova.