Dal giornalismo digitale al fashion design: i PCTO del 'Colombo' nella settimana del Festival

Il Festival di Sanremo 2024 ha regalato alle studentesse e agli studenti dell’IIS 'C. Colombo' della città dei fiori, un’esperienza formativa stimolante e significativa. Grazie alla preziosa partnership con RDS 100% Grandi Successi, sottoscritta insieme al Liceo 'G.D. Cassini', gli alunni dell’istituto superiore per tutta la settimana della 74esima edizione della kermesse canora hanno avuto l'opportunità di esplorare il mondo della comunicazione, della produzione musicale, della cultura digitale e tanto altro.

Nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) e del progetto PNRR “Laboratorio di giornalismo in rete”, gli studenti hanno partecipato alle attività promosse da RDS in occasione del Festival. In particolare, gli allievi che hanno partecipato attivamente alle iniziative organizzate presso il villaggio allestito intorno all'RDS Truck, situato in piazza Muccioli, proprio sotto la scuola. Qui hanno intervistato artisti emergenti, tra cui Didi, Cosmonauti Borghesi ed Eneldia; hanno strappato battute a personaggi del mondo dello spettacolo, come Enzo Miccio o Leo Gassman; hanno fatto riprese video agli ospiti della social web radio dedicata alla Generazione Zeta, RDSNEXT, solo per citarne alcuni: Amadeus, Annalisa, Ghali, Angelina Mango e molti altri.

Durante questa esperienza, i ragazzi hanno sperimentato per la loro prima volta il mestiere del giornalista sul campo. Con occhi attenti, spirito critico e creatività, hanno fatto domande, foto e video, vivendo pienamente l’effervescente atmosfera del Festival di Sanremo. La collaborazione con RDS ha fornito loro un'opportunità unica di apprendimento pratico nell’ambito dell’informazione e della comunicazione digitale. I contenuti multimediali prodotti confluiranno in un servizio che gli allievi presenteranno alla fine dell’anno, durante la lezione conclusiva del corso.

Ma non solo giornalismo, perché grazie ai progetti di didattica orientativa "Colombo Moda in Festival” e “Colombo black and white”, le studentesse e gli studenti dell’indirizzo tecnico Sistema Moda hanno tratto spunti dalla mostra allestita presso lo spazio espositivo del Forte di Santa Tecla, "Il Festival si mostra", che ripercorre. I ragazzi, accompagnati dalle professoresse Eliana Gismondi, Sofia Bassan e Tania Laigueglia, hanno ripercorso i 74 anni della manifestazione canora a partire da foto e filmati originali in bianco e nero degli archivi RAI, tra suggestioni, ologrammi, proiezioni di fiori e immagini sanremesi, e ammirato gli abiti che hanno fatto la storia del Festival della musica italiana.

Le classi dell’indirizzo Moda, inoltre, hanno analizzato le vetrine dei principali esercizi commerciali di abbigliamento, tessuti e design, con particolare attenzione agli allestimenti "black and white", vera e propria cifra stilistica di Sanremo 2024, dentro e fuori le mura del Teatro Ariston. Il progetto è poi proseguito in classe con il supporto delle docenti di tecnologia dei materiali e ideazione e progettazione del prodotto, professoresse Mara Tokic e Chiara Marino, attraverso un project work trasversale sugli outfit dei protagonisti della kermesse, analizzati sotto il punto di vista creativo, dei tessuti, dei costi, del messaggio veicolato, e di aspetti legati al marketing, alla produzione tessile e alla storia del costume.

Per quanto riguarda l’orientamento in uscita, le classi del corso Moda hanno avuto l’opportunità di partecipare all’evento “Orientamenti Dreamers” di Regione Liguria, sulle professioni legate allo spettacolo, presso il Cinema Centrale di Sanremo.

Infine, le studentesse e gli studenti, hanno incontrato i creatori di RDSNEXT che hanno messo a disposizione la loro expertise per confrontarsi su temi cari alla GenZ, come digitalizzazione, social media e comunicazione. In particolare, durante un evento organizzato dal Liceo “Cassini” presso l’Aula Magna di Villa Magnolie, hanno avuto l’occasione di incontrare Federico Cella, giornalista del Corriere della Sera, le speaker di RDSNEXT e influencers, Samara Tramontana e Gaia Garavaglia, e, seppur solamente in collegamento video, la discografica e conduttrice televisiva Mara Maionchi. Rilevante anche l’altro evento organizzato dal “Cassini” al quale il “Colombo” ha partecipato con una sua delegazione di studenti del Liceo Scientifico Sportivo: l’incontro con il maestro Beppe Vessicchio e con la pattinatrice Valentina Marchei, testimonial di Cortina 2026. Nelle aule del “Colombo”, invece, sono intervenuti la modella e Miss Italia Denny Mendez e il fashion designer Enzo Miccio.

Su iniziativa della professoressa Antonietta Martelli, referente PCTO, la partnership con RDS ha avuto inizio la scorsa settimana con una lezione in Aula Magna a cura di Gianpaolo De Zanni, ingegnere responsabile della sicurezza, e Alessandro Pesenti, direttore di produzione, agli alunni della IV CAT – Geometri. Al centro, le norme in materia di sicurezza dei grandi eventi e, soprattutto, la radio e il mondo che la circonda.

"La settimana del Festival – ha detto Lucia Jacona, dirigente del 'Colombo' – ha rappresentato un momento significativo per le nostre studentesse e i nostri studenti. Grazie alla partnership con RDS, per la quale ringrazio la dirigente del “Cassini” Mara Ferrero, e alle iniziative promosse dalla nostra scuola per la settimana del PCTO, gli studenti di tutti gli indirizzi dell’istituto hanno avuto l'opportunità di compiere percorsi formativi e laboratoriali unici, ampliando le loro prospettive per il futuro nel campo dell'informazione, della cultura digitale, del fashion design, dell’ingegneria e dell’informatica".