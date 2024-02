Sanremo: entusiasmo della politica per il Festival, Biancheri "Se fossi Sindaco chiederei ad Amadeus di fare il sesto" (Video)

Nonostante una fastidiosa pioggerellina (per fortuna meno intensa di questa mattina presto), anche ieri la città di Sanremo è stata comunque invasa da residenti e turisti per seguire da vicino un Festival che sta facendo segnare nuovi picchi d’ascolto.

Che anche la politica sia soddisfatta è un dato ormai confermato e, questa mattina abbiamo chiesto un commento alla settimana della kermesse canora al Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri: “Abbiamo visto gli ascolti di ieri – ha detto – ed è stato un altro record. Lavoro enorme in città e all’Ariston con canzoni bellissime, tanti giovani e pezzi interessanti. La nostra città con il Festival ha un’opportunità fantastica di rilancio con più lavoro per tutti. Ieri, parlando in città, ho vissuto un grande entusiasmo. Molti commercianti mi hanno detto che la serata di mercoledì è valsa un weekend e mi auguro che, anche nei prossimi giorni sia così nonostante la pioggia”.

Biancheri ha anche lanciando un vero e proprio endorsement verso Amadeus. Se l’anno prossimo fosse ancora sindaco cercherebbe di convincere il presentatore a fare il sesto Festival? “Assolutamente si”.

Arriva un commento entusiastico anche dal Presidente della Regione, Giovanni Toti: “Direi che è diventato un appuntamento che travalica l’Ariston senza nulla togliere a chi calca il palco. Lavoro straordinario per Amadeus e per l’Amministrazione comunale di Sanremo, che hanno radicato la manifestazione in città e in tutto il Ponente. Vedere quanto accade in giro è davvero straordinario in una settimana eccezionale. Ho parlato con il mondo delle imprese che confermano la volontà di investire in questo territorio che significa ricchezza e lavoro per tutti”.