Festa a Camporosso, in piazza Garibaldi va in scena il 'Carnevale dei bambini' (Foto)

"La Festa di Carnevale in piazza Garibaldi a Camporosso si farà" - rassicura l'assessore di Camporosso Cristiana Celi riferendosi all'evento proposto dal Comune l'11 febbraio alle 14.30 per festeggiare il Carnevale.

'Il Carnevale dei bambini' si farà come da programma e regalerà un pomeriggio di divertimento alle famiglie. "A causa del maltempo di questi giorni in molti ci hanno chiesto se l'evento verrà organizzato lo stesso e, perciò, desidero rassicurare le famiglie che il carnevale ci sarà perché non è prevista pioggia per la giornata di domani" - dice Celi - "Vi aspettiamo, perciò, domani alle 14.30 in piazza Garibaldi a Camporosso".

Per l'occasione saranno proposti giochi, intrattenimenti e il concerto itinerante della banda musicale Città di Ventimiglia. "Ci saranno giochi e intrattenimenti per i bambini, la pentolaccia con caramelle e dolciumi, messa a disposizione dalla Scuola di Pace, e ci sarà, inoltre, la banda musicale Città di Ventimiglia che farà un concerto itinerante in maschera" - svela l'assessore - "Verrà, anche, offerta dall'associazione Aceb di Camporosso la merenda ai bambini che potranno degustare bugie e cioccolata calda".