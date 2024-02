Ecco la prima classifica generale del 74° Festival di Sanremo: in testa c'è Geolier

Dopo quattro puntate all'insegna della top5, il 74° Festival di Sanremo ha la sua prima classifica generale.

Come previsto la graduatoria frutto della somma delle votazioni durante le prime quattro serate del Festival è stata svelata da Amadeus un apertura della finalissima.

In testa c'è Geolier con "I p' me, tu p' te", al secondo posto Angelina Mango con "La noia" e al terzo Annalisa con "Sinceramente".

Seguono: Ghali "Casa mia", Irama "Tu no", Mahmood "Tuta gold", Alessandra Amoroso "Fino a qui", Loredana Bertè "Pazza", Diodato "Ti muovi", Alfa "Vai!", Il Volo "Capolavoro", Emma "Apnea", Gazzelle "Tutto qui", Fiorella Mannoia "Mariposa", The Kolors "Un ragazzo una ragazza", Il Tre "Fragili", Santi Francesi "L'amore in bocca", Mr. Rain "Due altalene", Negramaro "Ricominciamo tutto", Ricchi e Poveri "Ma non tutta la vita", Dargen D'Amico "Onda alta", BigMama "La rabbia non ti basta", Rose Villain "Click Boom!", Clara "Diamanti grezzi", Maninni "Spettacolare", Renga e Nek "Pazzo di te", Bnkr44 "Governo punk", La Sad "Autodistruttivo", Fred De Palma "Il cielo non ci vuole", Sangiovanni "Finiscimi".