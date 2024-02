A Pigna un tuffo nel passato: cena anni '80 con il Filetto Wellington in primo piano all’Osteria Martini

In questa straordinaria serata, il talentuoso chef dell’Osteria Martini si cimenterà insieme al famoso e rinomato collega nel creare un menu unico dedicato agli anni 80 con protagonista il delizioso e famoso filetto Wellington.

Siete pronti per un tuffo nel passato? L’Osteria marini di Pigna vi invita ad una strepitosa festa anni '80 piena di divertimento, musica e gustosi sapori retrò! E se volete immergervi completamente nello stile unico di questo straordinario decennio, indossate anche i vostri abiti più colorati e brillanti.

Gli anni 80 hanno segnato la storia culinaria con sapori e tendenze iconiche e per ricordarli gli chef Federico Lanteri e Mario Allavena venerdì 16 febbraio vi delizieranno con un menu realizzato a 4 mani e che vi farà vivere un'esperienza culinaria unica e indimenticabile.

Dopo le classiche Amouse bouche del territorio, per iniziare, gli chef vi offriranno un antipasto che rappresenta lo spirito vivace degli anni '80: il cocktail di gamberi, una deliziosa combinazione di gamberi freschi in una originale salsa cocktail e serviti su un letto di insalatina di campo

Come primo piatto, Federico propone una reinterpretazione del risotto con un ingrediente di alta qualità come la Zucca di rocchetta di Cengio. Un risotto cremoso e saporito condito con burro acido e brodo di crostacei. Un piatto caldo e avvolgente che richiama i sapori dell'epoca.

Passando al secondo, lo chef Mario Allavena realizzerà un piatto classico della sua cucina e che lo ha reso famoso: il Filetto alla Wellington. Un piatto ricco e gustoso composto da un filetto di manzo avvolto in una crosta di pasta sfoglia e cotto al forno, questa ricetta, molto apprezzata, richiede ingredienti di grande qualità e una particolare tecnica di preparazione. Come contorno patate tagliate a spicchi e cotte nel fondo di cottura della carne. Il Filetto sarò servito in abbinamento con un’autentica chicca del territorio, il Dolceacqua vigna Galeae riserva "Angè". Un vino di grande pregio vinificato in acciaio per 15 giorni, senza aggiunta di lieviti e controllo della temperatura, poi messo in barriques per circa 9 mesi, quindi imbottigliato dopo 9 mesi senza essere filtrato e lasciato riposare ancora 9 mesi in bottiglia prima di essere servito.

Per concludere questa magnifica serata, un dessert tipico del carnevale; bugie servite con lo zabajone.

Prezzo della serata 50 euro, compreso il Dolceacqua servito con il filetto ed esclusi altri vini e bevande.

L' Osteria Martini da Federico Lanteri, che per la qualità della cucina e dell'accoglienza è stato inserito fra i Ristoranti della Tavolozza, si trova a Pigna (IM) in Via Piazza Castello, 10.

Chiusura: lunedì e martedì.

Telefono: +39 3496381330

Il Ristorante dispone inoltre di un sito web, di una pagina facebook e Instagram.