Maltempo: confermata l'allerta gialla, sulla nostra provincia continua a piovere e picco a Ceriana con 150 mm

La perturbazione che da ieri sta interessando la Liguria e anche la nostra provincia ha portato sulla regione preziose quantità d'acqua, al momento cadute in maniera diffusa con intensità moderata e solo localmente forte, finora senza particolari effetti al suolo degni di rilevanza.

Nella nostra provincia il picco massimo (alle 12) si è registrato a Ceriana con 150 millimetri di pioggia da ieri. A seguire: Bajardo 131, Borgomaro 126, Dolcedo 123, Montalto 122, Dolceacqua e Apricale 112, Seborga 110, Pontedassio 105, Cipressa 104, Triora 102, Verdeggia 96, Carpasio 95, Sanremo 90, Imperia 86, Pigna e Castelvittorio 85, Rocchetta Nervina 83, Pieve di Teco 81, Airole 80, Nava 71, Ventimiglia 65.

In aumento i fiumi e i torrenti anche se, fortunatamente, almeno per ora non destano preoccupazioni. L’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco, è a quota 1,59 (ricordiamo le altezze di allerta gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero è a 0,80 (giallo a 1,7 e il rosso a 2,8). Anche il torrente Argentina a Montalto è a 3,57 (livelli di allerta a 5 e 7) che in località Merelli a 2,31 (livelli di 3, giallo, e 4,5, rosso). Anche il torrente Armea, a Sanremo, è a quota 0,91 (allerta a 1,3 e 2). Il Nervia, a Isolabona è a 2,11 (livelli di guardia a 3,2 e 4,2) e a Dolceacqua 2,44 (giallo a 4 e rosso a 5). In crescita il Roya: ad Airole a 3,28 (giallo 3,9 e rosso a 5) mentre a Ventimiglia è a 0 (rosso a 2,5 e giallo a 3,5).

Per quanto riguarda il vento, almeno per ora si mantiene sui 40 km/h con questa situazione sulla costa: Ventimiglia 41,76 km/h, Imperia 40,68, Sanremo 38,52.

Nelle prossime ore è attesa un’intensificazione delle piogge sul Ponente, in estensione nuovamente verso Levante. Dato l'elevato grado di saturazione dei terreni e visto il persistere delle precipitazioni, sono attesi innalzamenti significativi dei livelli sui corsi d'acqua medi e grandi con possibili inondazioni delle aree limitrofe per effetto di criticità locali. Non si escludono criticità legate all'insufficiente capacità di smaltimento dei reticoli fognari e allagamenti localizzati nelle aree prossime agli argini dei piccoli rii.

Si segnalano possibili temporali specie a partire dal tardo pomeriggio con bassa probabilità di fenomeni forti e l’abbassamento della quota neve localmente fino a 1200-1400 m sui settori alpini di Ponente. Le precipitazioni si attenueranno sul Ponente verso metà pomeriggio di oggi; a Levante a fine giornata e lasceranno una scia d’instabilità residua che può permanere nella notte e fino a domani. Sotto le previsioni nel dettaglio.

OGGI: perturbato con piogge diffuse di intensità moderata o localmente forte, cumulate elevate con possibili accumuli puntuali molto elevati. Possibili temporali specie a partire dal tardo pomeriggio con bassa probabilità di fenomeni forti. Quota neve in calo localmente fino a 1200-1400 m sui settori alpini di A. Venti forti (50-60 km/h) meridionali su C e parte orientale di B, in rotazione dai quadranti settentrionali su A e parte occidentale di B. Mare molto mosso, localmente agitato su A per onda da Sud/Sudest in allungamento dalla sera.

DOMANI: una circolazione depressionaria sull'Italia centro-settentrionale con ingresso di aria più fredda in quota determina condizioni di residua instabilità. Possibili rovesci o isolati temporali sparsi di intensità moderata, più probabili sul Centro-Levante. Venti settentrionali localmente forti (40-50 km/h) su B, in progressiva attenuazione. Mare in aumento fino ad agitato per onda lunga di libeccio (periodo 9-10 s) con mareggiate su C e parte orientale di B.

LUNEDI’: mare localmente agitato su C per onda lunga di libeccio in progressiva scaduta.