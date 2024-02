Vallecrosia: Cristian Quesada propone lo slittamento della festa di Carnevale da sabato a domenica

Considerando le previsioni meteorologiche avverse per sabato 10 febbraio, il Consigliere Comunale di Vallecrosia Cristian Quesada propone ufficialmente lo spostamento del Carnevale previsto per quel giorno. Le previsioni indicano infatti la possibilità di pioggia e temporali durante l'evento, mettendo così a rischio la sicurezza e la partecipazione dei cittadini, in particolare dei bambini.

"Credo sia doveroso comunicare oggi stesso la data alternativa evitando di far saltare un evento che si può tranquillamente riprogrammare visto che si è già consapevoli che domani molto probabilmente non si potrà svolgere la manifestazione", ha dichiarato il Consigliere Quesada.

Il Consigliere Quesada propone lo spostamento del Carnevale a domenica 11 febbraio, al fine di massimizzare la partecipazione e garantire un'esperienza sicura e piacevole per tutti i partecipanti. Invita pertanto l'Amministrazione Comunale a considerare seriamente questa proposta e a comunicare tempestivamente la decisione al fine di coordinare al meglio l'evento e garantire il suo successo.