Sanremo 2024. Claudio Brachino e Fabrizio Venturi aprono le scene del Festival della Canzone Cristiana

Il secondo appuntamento del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024 è andato in scena ieri pomeriggio nel Teatro della Federazione Operaia Sanremese (www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it).

Dodici gli artisti in gara presentati dal Direttore artistico Fabrizio Venturi, coadiuvato dal giornalista Claudio Brachino, da Susanna Messaggio, Daniela Fazzolari e Francesca Lovatelli Caetani:

Ellesd, con la canzone "Distintamente Distanti JAVÉH in feat" con Biancosporco; Agostino Sammarco, con la canzone " Amati", Federica Paradiso, con la canzone "Puoi ascoltarmi Dio (lettera a Fouad)", Il gruppo Nova, con la canzone "Tu verrai", Marcos, con la canzone "Come il vento", Tiziana Scala, con la canzone "Io canto a te", Super Severance Evolution, con la canzone "La tua pelle", Raffaele Mario Arteca feat Ilenia Sala con la canzone "Salvaci tu", Migi Marton, con la canzone "Tu che sei", Maurizio e Sara, con la canzone "Restate giovani", Nazzareno Carchidi, con la canzone "Ti prenderò teneramente" Rosa la figlia del venti, con la canzone "Non ho smesso di amarti"

Ospiti illustri sono saliti sul palco, tra cui il giornalista Luca Arnaù, il cui romanzo "Yeshua Il Prescelto", ha ricevuto il Premio Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024 come "migliore libro su Gesù". Sono saliti sul Palco, successivament il cantautore napoletano Gino Accardo, il gruppo musicale Santarosa, il cantautore Damiano e la star internazionale Noel Robinson. Il Maestro Vince Tempera ha ricevuto il Premio "Cavaliere d'oro", conferitogli dall'Ambasciatore Devis Paganelli per le sue prestigiose opere musicali.

La kermesse musicale cristiana è stata trasmessa in diretta televisiva nazionale su Bom Channel, canale 68 del digitale terrestre, canale 5058 di Sky, sull'App Bom Chanell e su LaC TV, canale 11 del digitale terrestre (Calabria e Sicilia orientale), canale 411 Tivùsat, canale 820 Sky e sull'App LaC Play, sul sito del Festival della Canzone Cristiana www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it e in diretta radiofonica su Radio Mater.

La manifestazione per la sua terza edizione ha ottenuto nuovamente i patrocini delle più rilevanti Istituzioni, tra cui quelli del Senato della Repubblica, della Regione Liguria e della Provincia di Imperia.

"Sant’Agostino scriveva che chi canta prega due volte e, convinti che il canto sia una preghiera di elevato vigore, ci prefiggiamo come obiettivo primario di innalzare una preghiera universale mediante il nostro Festival" ha affermato Fabrizio Venturi.

Di seguito i nomi dei 24 concorrenti che si esibiscono sul Palco della terza edizione del Festival della Canzone Cristiana, che si contenderanno i pregiati trofei creati dal famoso Maestro orafo Michele Affidato:

Agostino Sammarco: con la canzone "AMATI";

Andrea Caciolli: con la canzone "UN OCEANO DI PACE";

Aystarr: con la canzone "TU SEI LA MIA LUCE";

Carboidrati: con la canzone "PADRE PASSERÀ";

Ellesd: con la canzone "JAVÉH in feat" con Biancosporco;

Federica Paradiso: con la canzone "PUOI ASCOLTARMI DIO? LETTERA A FOUAD";

Gabylo: con la canzone "MADRE MARIA";

Giuseppe Marchese: con la canzone "UN LAMPO NEI SUOI OCCHI";

Giuseppe Santilli: con la canzone "IL POSTO DI DIO (AMORE NASCOSTO)";

Ivano Barbanera: con la canzone "UNA VITA DA NON MORIRE MAI";

Graziano Maia: con la canzone " WHY NOT";

Marcos: con la canzone "COME IL VENTO";

Maurizio e Sara: con la canzone " RESTATE GIOVANI";

Migi Marton: con la canzone "TU CHE SEI";

Nazzareno Carchidi: con la canzone "TI PRENDERÒ TENERAMENTE";

Noemi Cainero: con la canzone " REGINA";

NoVa: con la canzone "TU VERRAI";

Piero Chiappano: con la canzone "L’AMORE PER LA STRADA";

Raffaele Mario Arteca feat Ilenia Sala: con la canzone "SALVACI TU";

Rosa la figlia del vento: con la canzone "NON HO SMESSO DI AMARTI";

Rosa Pirone: con la canzone "PASSA IL FAVORE";

Severance: con la canzone "LA TUA PELLE";

Susy: con la canzone " NINNANANNA PER LE MAMME";

Tiziana Scala: con la canzone “IO CANTO A TE"