Al Festival di Sanremo la musica di Arisa con GnuQuartet in Piazza sul palco del Suzuki Stage

Al 74° Festival della Canzone Italiana questa sera andrà in scena la quarta serata condotta da Amadeus con la co-conduzione di Lorella Cuccarini. Mentre dal Teatro Ariston di Sanremo i big in gara si alterneranno con i duetti, poco fuori, in Piazza Colombo, la festa continua con il Suzuki Stage.

Sul palco del Suzuki Stage salirà Arisa che si esibirà nei suoi più grandi successi assieme alla sua band e ai liguri GnuQuartet, quartetto d’archi e flauto formato da Roberto Izzo al violino, Raffaele Rebaudengo alla viola, Stefano Cabrera al Violoncello e Francesca Rapetti al flauto.

Lo GnuQuartet a breve, il prossimo 18 febbraio, festeggerà 18 anni di attività con un imperdibile evento al Teatro La Claque di Genova dalle ore 21, che vedrà anche Lorenzo Ottonello alla batteria per un pò di sano rock.

Lo Gnu è reduce da “Paganini - The Rock Album” pubblicato nel 2022 per OrangeHomeRecords/Believe, omaggio alla musica e alla figura umana ed artistica di Niccolò Paganini in cui il quartetto ricrea la suggestione di avvicinare uno dei più grandi maestri dell’800 al rock.